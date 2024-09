In diesem Spiel schlüpft ihr in die Körper eurer Feinde

Ein ganzes narratives Universum will Bandai Namco rund um Unknown 9: Awakening spinnen. Sogar ein kostenloser Comic existiert, der euch die Origin-Story der Heldin Haroona näher bringt. Mit Anya Chalotra gewann das kanadische Entwicklerstudio Reflector sogar eine prominente Rolle für die Hauptfigur, schließlich verkörperte die Schauspielerin bereits Yennefer von Vengerberg in der Witcher-Serie. Jede Menge Mühe also für eine neue Marke, doch taugt das eigentliche Spiel überhaupt als Fundament? Dieser Frage bin ich für euch bei einem Preview-Event auf den Grund gegangen.

Eure Heldin Haroona ist eine so genannte Quaestorin, was letztlich eine schicke Umschreibung für die ihr innewohnenden Kräfte darstellt. Sie vermag es nämlich, in eine Schattenwelt zu reisen, die sich mit unserer realen Welt überschneidet und den wichtigsten Gameplay-Kniff von Unknown 9: Awakening bedeutet. Denn ihr versteckt euch nicht nur in der anderen Dimension, ihr nutzt deren Energie auch für mächtige Angriffe oder, um die Kontrolle über eure Feinde zu erlangen und sie gegeneinander auszuspielen.

Wir waren doch Freunde!

Sämtliche Schattenfertigkeiten von Haroona benötigen ein gewisses Maß einer besonderen Energie, die sich mit der Zeit wieder auflädt. Beispielsweise verschwindet ihr kurzzeitig in die Schattenwelt und überrascht Feinde mit einem Stealth-Angriff, haut ihnen aufgeladene Angriffe um die Ohren, stoßt sie von euch weg, zieht sie an euch heran und nutzt die Ressource sogar zur Heilung. Während die Möglichkeiten in den ersten Minuten durchaus überfordern können, gingen sie mir nach einigen Minuten mit der Anspielversion schnell in Fleisch und Blut über.

In den Kämpfen erweist sich Haroona als vergleichsweise schwach, wenn sie nur mit ihren blanken Fäusten attackiert. Steht ihr also schutzlos vor einem Aufsteiger, so der Name der verfeindeten Fraktion, rettet euch ein Ausflug in die Schattenwelt nicht selten den magisch begabten Hintern. Die Gegner bleiben aufgrund eures Verschwindens verwirrt zurück und ihr schaltet sie entweder direkt mit einem Finisher aus oder verzieht euch in den nächsten Busch, um eure weiteren Schritte zu überdenken.

Erfolgreiche Nahkampfangriffe und Finisher füllen zudem die besonderen Punkte auf, die ihr benötigt, um in die Körper eurer Feinde zu schlüpfen. Hier zeigt sich in dem frühen von mir gespielten Abschnitt bereits das Potenzial des Systems, coole Kombos zu erschaffen. Ein Gegner steht praktischerweise direkt neben einer explosiven Gasflasche? Bewegt euch doch mit einem Kameraden von ihm dorthin, kloppt mit seiner elektrisch aufgeladenen Keule auf das hochexplosive Objekt und genießt aus Haroonas Sicht, wie die beiden Gesellen in die Luft gehen.

Noch mehr Möglichkeiten bietet das System, wenn ihr zusätzliche Körpertauschpunkte freischaltet. Denn dann dürft ihr gleich mehrere Aufsteiger hintereinander kontrollieren und regelrechte Kettenreaktionen auslösen. Platziert ihr mehrere Gegner auf einem Haufen, idealerweise neben einer leicht zerbrechlichen Laterne, löst ihr einen heftigen Schlag aus und ergötzt euch daran, wie drei oder mehr Unholde gleichzeitig in Flammen aufgehen.

Intelligenz mit kleinem i

Laut den Entwicklerinnen und Entwicklern soll sowohl Stealth als auch aggressives Vorgehen zum Ziel führen, diese Meinung teile ich aber nur bedingt. Dafür beißt Haroon etwas zu schnell ins Gras und die Gegner fallen betont etwas dümmlich aus, lassen sich leicht ablenken und verlieren Spuren auch gerne mal vorschnell. Allerdings stört dieser Umstand nie stark, vielmehr unterstützt er euch beim Schleichen und unterbindet unnötigen Frust.

Durch Elemente wie Scanner, die euch selbst in der Schattenwelt entdecken und entsprechend deaktiviert werden wollen, peppt Unknown 9: Awakening das Geschehen immer wieder auf. Zudem kloppt ihr euch nicht am laufenden Band, sondern müsst auch kleinere Schalterrätsel lösen, an Ranken entlangklettern und versteckte Briefe und andere Objekte für mehr Lore-Wissen suchen.

Solltet ihr euch doch mal in direkten Konfrontationen wie Bosskämpfen wiederfinden, helfen die Upgrades des Skilltrees massiv weiter. Die verteilt ihr beispielsweise auf die Schattenenergie und verlängert die Zeit eurer Ausflüge in die andere Dimension, was taktische Rückzüge vereinfacht. Oder ihr lasst euch für perfekte Ausweichmanöver mit verlangsamter Zeit und aufgeladenen Konterattacken entlohnen. Interessanterweise verdient ihr Skillpunkte nicht klassisch durch Levelaufstiege, sondern findet sie in versteckten Winkeln der weitestgehend linear aufgebauten Spielwelt.

Die Umgebungen präsentierten sich in meiner Zeit mit Unknown 9: Awakening durchaus stimmungsvoll. Ein indisch angehauchtes Dorf inklusive vollgepackter Märkte und haufenweise Menschen wirkte ebenso glaubwürdig wie der dunkle Dschungel, in dem sich immer wieder provisorische Camps der Aufsteiger finden. All diese thematisch zusammenhängenden Gebiete fügen sich zu einem glaubhaften Gesamtbild zusammen.

Allerdings sticht die reduzierte Grafikqualität bisweilen doch sehr ins Auge. Vermutlich ist diese dem Umstand geschuldet, dass das Spiel neben PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S auch auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One erscheint. Kein riesiger Beinbruch, aber dennoch schade im Anbetracht des im Kern schicken Artstyles.

