Die Verfilmung von Naughty Dogs Erfolgsreihe Uncharted durchlebte bereits viele Höhen und Tiefen, doch langsam nimmt das Projekt nach mehreren Wechseln des Regisseurs Form an. Jetzt könnte womöglich sogar Hollywood-Star Mark Wahlberg noch an Bord kommen.

Laut einem Bericht von Variety soll sich Hollywood-Star Mark Wahlberg in finalen Verhandlungen mit dem Studio befinden, um in der kommenden Verfilmung von Uncharted eine Rolle zu übernehmen. Wahlberg wäre demnach zusammen mit Tom Holland im Streifen zu sehen.

Variety ergänzte in diesem Kontext, dass Wahlberg im Film als Victor "Sully" Sullivan an der Seite des von Tom Holland verkörperten Protagonisten Nathan Drake zu sehen sein soll. Dabei gab es vor einiger Zeit sogar noch Überlegungen, dass Wahlberg selbst Nathan Drake spielen könnte, nämlich als noch David O. Russell der Regisseur sein sollte. Als Sony schlussendlich entschied, der Film solle thematisch die Ursprünge des Hauptcharakters näher ergründen, ließ Wahlberg wissen, dass er trotzdem in dem Streifen mitspielen wolle.

Geht alles glatt, sehen wir also Holland und Wahlberg gemeinsam im Film, der nun unter der Leitung von Regisseur Travis Knight ("Bumblebee") entstehen soll. Außerdem nehmen im Rahmen der Produktion Art Marcu, Joe Carnahan sowie Rafe Judkins tragende Rollen ein. Als Producer werden Avi Arad, Alex Gartner und Charles Roven fungieren.

Der Uncharted-Film wird außerdem die erste Produktion von Sony Pictures und PlayStation Productions gemeinsam sein. Als geplanter Starttermin wird weiter er 18. Dezember 2020 genannt.