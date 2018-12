Eine der größten Spielereihen auf der PlayStation ist Uncharted aus dem Hause Naughty Dog. Der letzte richtige Teil erschien im Jahr 2016 für die PS4, doch jetzt machen sich Fans rund um den Globus Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Franchise.

Seit dem Release von Uncharted 4: A Thief's End im Mai 2016 sind schon zweieinhalb Jahre vergangen, seit dem der Ergänzung Uncharted: The Lost Legacy im August 2017 auch schon eineinhalb - und von einem neuen Teil des bekannten Action-Franchise von Naughty Dog fehlt bislang jede Spur. Jetzt gibt es aber neuen Anlass für Fans, sich berechtigte Hoffnungen auf eine Fortsetzung zu machen.

Grund zur Annahme liefert eine neue Stellenausschreibung seitens Sony, in der ein Lead Character Artist gesucht wird. In diesem Kontext führt das Unternehmen konkret erfolgreiche Spielemarken wie Killzone, The Last of Us und eben Uncharted an. Was viele Spieler im Netz hoffen lässt, dass es sich um ein neues Uncharted handeln könnte, ist aber die Formulierung. Denn Sony Spricht explizit vom "nächsten Kapitel des cineastischen Storytelling".

Da The Last of Us: Part II aktuell in Arbeit ist und offiziell bestätigt ist, dürfte der neue Mitarbeiter wohl kaum daran arbeiten. Wenn es sich also wirklich um ein "nächstes Kapitel" handelt, dann könnte Uncharted tatsächlich wieder auf dem Plan von Sony und Naughty Dog stehen.

Die Geschichte von Protagonist Nathan Drake gilt gemeinhin als abgeschlossen, für ein Spin-Off oder ein Prequel könnte aber jeder Zeit Platz im Spieluniversum sein. Außerdem dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass Sony eine der größten PS4-Franchises einfach so fallen lässt.

Wie dem auch sei: Sony verschreibt sich damit zumindest auch in der mittelfristigen Zukunft cineastischen und Story-intensiven Spieltiteln. In diesem Jahr konnte man insoweit ja beispielsweise auch mit God of War punkten, gemeinhin wird die Spieleszene mittlerweile ja aber von Onlinespielen dominiert. Singleplayer-Fans dürften - Uncharted hin oder her - auf jeden Fall frohlocken, dass Sony wieder etwas für sie in der Mache hat. Wir halten euch auf dem Laufenden!