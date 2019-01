Sony Pictures hat einen neuen Regisseur für "Uncharted - Der Film" gefunden. Der Film erzählt die Geschichte des jungen Nathan Drake, gespielt von Schauspieler Tom Holland.

Dan Trachtenberg wurde von Sony Pictures für den kommenden Film zur Spielereihe Uncharted ausgewählt. Im letzten Monat hatte der geplante Film seinen Regisseur Shawn Levy wegen zeitlichen Überschneidungen verloren. Die Arbeiten am Werk sollten aber fortgesetzt werden und jetzt gibt es auch mit Trachtenberg einen neuen Regisseur.

Zu seinen letzten Werken zählen beispielsweise "10 Cloverfield Lane", die Episode "Playtest" in "Black Mirror" auf Netflix und die Pilotfolge von "The Boys". Sony hat mitgeteilt, dass der Film zu Uncharted die frühen Abenteuer vom jungen Nathan Drake erzählen soll. Auch das erste Treffen mit Langzeitpartner Victor "Sully" Sullivan soll eine große Rolle spielen. Es wird also keine Adaption zu einem bereits erhältlichen Ableger der Spieleserie werden.

Nathan Drake wird von Tom Holland gespielt, der zuletzt in das Kostüm von Spider-Man schlüpfte. Weitere Schauspieler von "Uncharted - Der Film" wurden bisher noch nicht angekündigt. Die Produktion des Films soll noch in diesem Jahr erfolgen und an den Zeitplan von Tom Holland angepasst.