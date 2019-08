Pünktlich zur Messe hat Ubisoft einen großen Gamescom Sale mit bis zu 90 Prozent Rabatt auf viele seiner beliebtesten Titel gestartet. Aus der großen Auswahl stellen wir euch einige Highlights vor.

Assassin's Creed Odyssey

Lust auf eine spannende Reise in die Antike? Assassin‘s Creed: Odyssey gibt es jetzt um 60 Prozent reduziert beim Ubisoft Gamescom Sale. Die perfekte Gelegenheit, mit Ubisofts Epos zu beginnen, zumal mit „Das Vermächtnis der ersten Klinge“ und „Das Schicksal von Atantis“ nun auch alle Episoden der beiden umfangreichen Erweiterungen zur Verfügung stehen. Über 100 Stunden Abenteuer für einen schmalen Taler – was will man mehr?

Worum geht‘s? In Assassin‘s Creed Odyssey übernehmt ihr die Rolle eines spartanischen Söldners im 5. Jahrhundert vor Christus. In der Haut von Kassandra oder Alexios müsst ihr eine Verschwörung zur Strecke bringen, die die antike Welt erschüttern könnte. Nebenbei kommt ihr dem Geheimnis um eure Familie auf die Schliche.

Die gigantische Spielwelt hält an jeder Ecke Überraschungen und Sehenswürdigkeiten parat. Streift durch das alte Athen zu seiner Blütezeit oder stattet den idyllischen Inseln der Ägäis einen Besuch ab. Der ausgeweitete Rollenspiel-Anteil sorgt für packende Dialoge und knifflige Entscheidungen, die den Ausgang der Geschichte beeinflussen können.

Drei verschiedene Fertigkeitsbäume lassen euch so spielen, wie ihr es für richtig haltet. Und ein paar der sagenumwobenen griechischen Mythen könnt ihr ebenfalls aus erster Hand erleben.

>> Hier geht es zu den Ubisoft-Angeboten!