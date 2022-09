Ihr traut Abo-Services nicht über den Weg? Oder wisst gar nicht, wie das funktioniert? Nun, das könnt ihr jetzt ausprobieren. Ab sofort bis zum 10. Oktober habt ihr die Möglichkeit, Ubisoft+, den Spiele-Aboservice von Ubisoft, kostenlos anzutesten - mit allem, was dazu gehört.

Was ist Ubisoft+ überhaupt? Mit einem Abonnement von Ubisoft+ habt ihr Zugriff auf die gesamte Spielebibliothek von Ubisoft, ohne dass ihr auch nur eines der Spiele kaufen müsst. Stattdessen zahlt ihr eine monatliche Gebühr von 14,99 Euro für PC Access (nur PC-Spiele) oder 17,99 Euro für Multi Access (PC-Spiele und ausgewählte Titel via Cloud-Gaming mit Google Stadia) und könnt alles zocken, was das Herz begehrt, von Far Cry 6 über Assassin’s Creed: Valhalla bis Rainbow Six: Extraction. Über die PC-App Ubisoft Connect könnt ihr jederzeit auf eure Spiele und die Ubisoft-Bibliothek zugreifen.

Aber nicht nur das, Ubisoft+ erlaubt euch zudem Zugriff auf alle Erweiterungen, Season Passes und Premium-Editionen wie Deluxe, Gold oder Ultimate Editions. Hinzu kommt eine immer wieder neue Auswahl an Indie-Spielen, die für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen.

Das reicht euch noch nicht? Nun, neben der bestehenden Spieleblibliothek erhaltet ihr auch Zugang zu allen Neuerscheinungen ab ihrer Veröffentlichung, wie zum Beispiel Skull & Bones direkt ab Release am 8. November. Wie gesagt, ohne es zuvor kaufen zu müssen!

Das reicht euch immer noch nicht? Wie wäre es dann mit monatlichen In-Game-Belohnungen für eure Lieblingsspiele wie Watch Dogs: Legion, Far Cry 6, Rainbow Six Siege? Und noch besser: je länger ihr dabei seid, desto mehr Belohnungen erhaltet ihr, denn ihr steigt in monatlichen Rängen auf.

Der Geldbeutel ist mal klamm oder ihr habt länger keine Zeit zum Zocken? Auch kein Problem. Ihr könnt Ubisoft+ jederzeit kündigen und die Mitgliedschaft auch jederzeit wieder erneuern. Eure Spielstände und Fortschritte werden in der Cloud gespeichert und gehen nicht verloren!

Probiert Ubisoft+ einfach während des Probemonats bis zum 10. Oktober kostenlos aus, lernt die Spielebibliothek und die Features kennen und genießt das Angebot aus über 100 Spielen!