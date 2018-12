Nach dem Erfolg des ersten Kinofilms "Avatar: Aufbruch nach Pandora" wurden mittlerweile ja gleich mehrere Fortsetzungen angekündigt. Auch eine neue Spielumsetzung soll es geben, und zu der gibt es nun neue Gerüchte.

Passend zu den Fortsetzungen der Filmreihe "Avatar" soll es auch ein neues Videospiel zur Sci-Fi-Erfolgsmarke geben. Schon vor geraumer Zeit wurde ein solches Projekt bestätigt, welches beim französischen Publisher Ubisoft und Massive Entertainment, den Machern von South Park: The Fracture but Whole, beziehungsweise The Division, entsteht.

Nachdem es seither ziemlich ruhig um das Spiel geworden war, gibt es rund um das Projekt nun neue Infohappen. So hat 20th Century Fox ein entsprechendes Trademark beantragt wonach der Titel Avatar: Pandora Rising heißen könnte. Der Eintrag steht nämlich in direktem Zusammenhang mit Videospielen.

Erst kurz zuvor sorgte 20th Century Fox für Aufsehen, nachdem man auch ein Trademark für das noch gänzlich unbekannte Spiel Alien: Blackout beantragt hatte. Die Ankündigung der Fortsetzung der Shooter-Reihe im Alien-Universum wird nun im Netz gemeinhin für die The Game Awards 2018 erwartet. Ob sich dann auch Avatar: Pandora Rising schon die Ehre geben wird?

Ausgeschlossen ist Letzteres sicherlich nicht, schließlich sind seit der ursprünglichen Ankündigung eines neuen Avatar-Spiels durch Ubisoft und Massive Entertainment schon fast zwei Jahre vergangen. Viel ist zum Titel noch nicht bekannt, auch weil die Veröffentlichung bisher immc noch weiter entfernt war. Ubisoft selbst stellte einen Release für das Fiskaljahr 2021 in Aussicht, das erst am 01. April 2020 beginnt.

Ob das neue Trademark tatsächlich in Verbindung mit dem Ubisoft-Titel zu sehen ist, oder ob es sich am Ende um ein gänzlich neues, zweites Projekt handelt, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.