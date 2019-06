Offenbar arbeitet Ubisoft an einem Rollenspiel mit dem Codenamen Orpheus, das einige Gemeinsamkeiten mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild aufweist.

So kurz vor der E3 nehmen die Gerüchte und Leaks Überhand. Gerade Ubisoft scheint einige undichte Stellen zu haben. Nachdem erst die neue Marke Roller Champions vor wenigen Tagen auftauchte, gibt es nun ein weiteres Gerücht zu einem Projekt namens Orpheus, bei dem es sich um ein kleines Rollenspiel handeln, dessen Artstyle sich mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild vergleichen lässt, so der üblicherweise sehr gut informierte Jason Schreier von Kotaku.

Das bislang unangekündigte Spiel wurde erstmals im Kotaku Splitscreen Podcast erwähnt. Darin teilte Schreier die Informationen, die er im Vorfeld über die E3-Pressekonferenz von Ubisoft erfahren hatte. Es würde zum Vorstoß der Franzosen in das Rollenspiel-Genre passen, der seit geraumer Zeit unternimmt. Da es sich bei Spielen wie Assassin's Creed Odyssey aber um groß angelegte Projekte handelt, dürfte es sich bei Orpheus um etwas gänzlich anderes handeln.

Dem Namen nach würde naheliegen, dass das Setting erneut Griechenland ist, auch wenn dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Orpheus war ein Sänger und Dichter der griechischen Mythologie. Höchstwahrscheinlich erfahren wir bereits in wenigen Tagen mehr über das mysteriöse Spiel.