Nachdem Sony und EA in diesem Jahr keinerlei Pressekonferenzen zur E3 bzw. dem Begleit-Event EA Play abhalten werden, bleibt zumindest Ubisoft dem großen US-Event in gewohnter Manier treu.

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat jetzt via Twitter offiziell bestätigt, dass man sich auch in diesem Jahr wieder auf der wichtigen US-Branchenmesse E3 2019 in Los Angeles einfinden wird. Besser noch: Man zeigt dort nicht nur die neuesten hauseigenen Spiele, man wird vielmehr auch wieder eine Pressekonferenz in gewohnter Manier abhalten.

Über den Kurznachrichtendienst wurde nun bekräftigt, dass Ubisoft die Pressekonferenz am 10. Juni 2019 zum Start in die E3 abhalten wird. Damit bleibt man dem traditionellen Termin am Montag vor dem offiziellen Startschuss am Dienstag treu. An diesem Montag waren traditionell auch immer Sony und Microsoft aktiv; während Sony gar kein solches Event abhält, steht die Ankündigung von Microsoft noch aus.

The countdown to #E32019 is on!



Mark your calendars #UbiE3 kicks off on June 10th 🎉 pic.twitter.com/ziQqbyFLY3 — Ubisoft (@Ubisoft) 27. März 2019

In der Zwischenzeit könnt ihr schonmal den Kalender zücken und euch Ubisoft für den 10. Juni um 22:00 Uhr deutscher Zeit vormerken. Bereits am Vortag, dem 09. Juni 2019, hält Bethesda ebenfalls wieder eine eigene Pressekonferenz ab.

Was erhofft ihr euch in diesem Jahr von Ubisoft?