Dass Ubisofts Abo-Service Ubisoft+ auf die Xbox-Konsolen kommen soll, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Dataminer haben nun Hinweise gefunden, dass der Start nicht mehr allzu weit entfernt sein könnte.

Dass Ubisoft+ auf die Xbox kommen soll, wurde bereits im Januar verkündet. Bisher ist der Abo-Service, der Zugriff auf über 100 Ubisoft-Spiele gegen eine monatliche Gebühr ermöglicht, nur auf dem PC zu haben und eine Erweiterung auf die Konsolen wäre im Grunde konsequent.

Dataminer @ALumia_Italia hat beim Durchforsten der Dateien des Xbox-Backends nun das Logo von Ubisoft+ aufgespürt, was darauf hinweist, dass der Service durchaus schon in absehbarer Zeit starten könnte. Offen ist, in welcher Form dies der Fall sein wird. Man kann wohl davon ausgehen, dass Ubisoft+ nicht in den Xbox Game Pass integriert wird oder wenn, dann nur gegen Aufpreis.

Könnte sein, dass wir schon sehr bald mehr erfahren. Sowohl Microsoft als auch Ubisoft sind auf der diesjährigen Gamescom vertreten und eine entsprechende Ankündigung könnte ganz gut in die Opening Night Live hineinpassen. Zudem veranstaltet Ubisoft im September auch ein eigenes Livestream-Event, um Überblick über die neuen Spiele des Publishers zu geben.