Wie viele andere Unternehmen der Branche auch, hat Ubisoft nun ebenfalls einen aktuellen Geschäftsbericht zum letzten Quartal vorgelegt. Dabei wirft man auch den Blick bereits nach vorne und gibt Details preis, womit wir im neuen Fiskaljahr alles rechnen dürfen.

Da Ubisoft ein abweichendes Wirtschaftsjahr hat, läuft das aktuelle Geschäftsjahr noch bis Ende März. Während der Bericht über die Zahlen im letzten Quartal dieses Fiskaljahres noch aussteht, hat man anlässlich des jetzigen Quartalsbericht trotzdem bereits einen Blick in die Zukunft gewagt. Dabei ließ man durchblicken, womit wir von Ubisoft im Zeitraum vom April 2019 bis März 2020 rechnen dürfen.

Demnach plant der Entwickler und Publisher in diesem Zeitraum die Veröffentlichung von drei bis vier Titeln der Güteklasse AAA - sprich: Blockbustern. Während man diese konkrete Anzahl nannte, ließ man zunächst aber noch offen, um welche Spiele es sich dabei ganz konkret handeln soll.

Zuvor hatte man bereits bestätigt, dass zunächst kein weiteres Assassin's Creed geplant ist, so dass ihr die Meuchel-Reihe schonmal ausklammern könnt. Einer der drei bis vier Titel dürfte dagegen wohl Skull & Bones sein; das Piraten-Epos wurde schon vor einiger Zeit vorgestellt und dürfte dann reif für einen Release sein.

Im Übrigen lässt sich nur spekulieren, was Ubisoft plant. Gerüchte rankten sich im Netz zuletzt bereits um ein Watch_Dogs 3. Die Fortsetzung des Hacker-Reihe ist vermutlich in Entwicklung, es ist aber noch nicht auszuschließen, dass es sich dabei auch erst um einen Next-Gen-Titel handeln könnte.

Die Spielereihen Rainbow Six und For Honor dürften nicht zu den potentiellen Kandidaten zählen, denn beide haben immer noch aktuelle Titel am Markt, die weiterhin mit frischen Spielinhalten versorgt werden. Bleiben von den bekannten Spielemarken Ubisofts also Ghost Recon und Splinter Cell übrig. Während zuvor Ghost Recon: Wildlands im März 2017 erschien, warten Fans der Stealth-Actionreihe um Protagonist Sam Fisher schon länger auf einen neuen Teil. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ...