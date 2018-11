Der Black Friday steht vor der Tür und auch Ubisoft hat sich zum großen Schnäppchentag etwas einfallen lassen. Im Ubisoft Store locken nicht nur satte Rabatte, sondern auch ein kostenfreier Titel.

Ubisoft lässt sich in diesem Jahr nicht lumpen und hat den bislang größten Black Friday Sale in der Geschichte des hauseigenen Ubisoft Store angekündigt. Die Aktion läuft bereits seit dem gestrigen 16. November und wird bis zum 28. November andauern, ist also nicht ausschließlich auf den Black Friday begrenzt.

Im Rahmen der Aktion könnt ihr auch aktuelle Ubisoft-Titel mit einer Preisersparnis von bis zu 80 Prozent erwerben. Auch nagelneue Titel wie Assassin's Creed: Odyssey (ab 39,89 Euro, -43 Prozent) oder For Honor: Marching Fire (29,99 Euro, -40 Proeznt) sind erstmals offiziell reduziert zu haben, ebenso wie diverse Pakete rund um Starlink: Battle for Atlas.

Besser noch: Wer sich einen Warenkorb von über 25 Euro im Ubisoft Store zusammenstellt, der bekommt sogar noch ein kostenloses Spiel obendrauf. In diesem Fall bietet der Publisher den preisgekrönten Plattformer Rayman Legends für den PC als Geschenk an.

Neben aktuellen Titeln könnt ihr den Zielwert im Warenkorb auch mit rabattierten Klassikern und auch Merchandise-Artikeln sowie Sammler-Editionen erreichen.