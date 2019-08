Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft lässt natürlich auch die gamescom 2019 nicht aus und hat jetzt das Line-up bestätigt. Wir verraten euch, auf welche Titel ihr euch vor Ort freuen dürft.

Wenn in Köln vom 20. bis 24. August 2019 wieder die gamescom steigt, dann ist auch Ubisoft wieder vor Ort. Welche Spiele man zeigt, hat man jetzt bekannt gegeben. Und natürlich zählen dazu auch die unter anderem erst auf der E3 2019 vorgestellten neuen Top-Titeln des Publishers.

Bereits im Rahmen der Opening Night Live am 19. August wird es einige Neuigkeiten aus dem Hause Ubisoft geben. Der eigentliche Messeauftritt steigt am Ubisoft-Stand in Halle 6.1 an B020, wobei Besucher folgende Inhalte erwarten:

Hands-on-Demo Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Hands-on-Demo von Roller Champions

Hands-on-Demo der neuesten Inhalte von Rainbow Six: Siege

Live-Demo von Watch Dogs: Legion

Neue Inhalte zu weiteren Spielen auf der Bühne, darunter Just Dance 2020, Trials Rising, Brawlhalla und mehr

In Halle 5.2 gibt es an A010 zudem einen Merchandise-Stand mit exklusiven Fan-Artikeln von Ubisoft. Im DOCK-ONE steigen außerdem die German National Finals am 22. und 23. August.

Für alle Gäste, die freitags und samstags auf der gamescom sind, wird es einen kleinen Vorgeschmack auf das Konzert "Assassin’s Creed Symphony" in Düsseldorf (04. Oktober) und Zürich (30. November) geben. Darbietungen gibt es zu jeweils drei Terminen täglich auf der Ubisoft-Bühne in Halle 6.1 an Stand B020.