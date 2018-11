Für Spieler ein Fluch, für Publisher ein Segen: Ubisoft hält Lootboxen für einen Segen für die Industrie - unter bestimmten Voraussetzungen. Auch der nächste Titel des Unternehmens wird nicht auf das ungeliebte Feature verzichten.

Lootboxen sind nicht erst seit dem großen Star-Wars:-Battlefront-2-Knall 2017 ein kontroverses Thema. Inzwischen rudern die meisten Publisher etwas zurück und beschränken das Feature weitgehend auf kosmetische Items. Rein aus unternehmerischer Sicht macht es selbstverständlich Sinn, auch nach Release noch an einem Spiel weiterzuverdienen. Der Ubisoft-Support-Mitarbeiter Ubi_Warlock geht sogar so weit, Lootboxen als "Segen für die Spiele-Industrie" zu bezeichnen, sofern sie auf die richtige Art und Weise integriert werden. Also beispielsweise durch alternative Wege, Inhalte freizuschalten oder völlige Optionalität.

Zwar hat er Verständnis für, dass das Thema bei Spielern nicht auf Gegenliebe stößt, doch für ihn ist es eine perfekte Art für Ubisoft, mehr Geld einzunehmen, das direkt in die Entwicklung anderer Spiele fließen kann. Solange sich Spieler nicht genötigt fühlen, gebe es genug andere, die sich freuen würden, sich durch kosmetische Items von Mitspielern abgrenzen zu können.

Denn auch das kommende Trials Rising wird Lootboxen mit Skins und ähnlichem beinhalten. Und warum sollten Ubisoft und andere Publisher es auch anders tun? Laut Ubi_Warlock werden Lootboxen gekauft. Ohne die hohe Nachfrage würden sie schnell vom Antlitz der Spielelandschaft verschwinden. Ob diese Mikrotransaktionen Videospiele so populär gemacht haben, wie Ubi-Warlock behauptet, steht auf einem anderen Blatt. Wie seht ihr das? Haben Entwickler inzwischen einen akzeptablen Weg im Hinblick auf Lootboxen eingeschlagen oder sollten sie vollständig verbannt werden?