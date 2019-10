Der aktuelle Geschäftsbericht von Ubisoft sorgt derzeit durchaus für Schlagzeilen, denn gleich mehrere Blockbuster wurden mitunter spürbar verschoben. Die Aussichten auf das kommende Geschäftsjahr sollen deshalb aber deutlich freundlicher sein.

Im Geschäftsbericht kommuniziert Ubisoft nämlich nicht nur die Verschiebung von Watch_Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine und Gods & Monsters, sondern bestätigt gleichzeitig, dass man im kommenden Fiskaljahr durch gleich fünf AAA-Titel auf sich aufmerksam machen möchte.

Das neue Geschäftsjahr beginnt am 01. April 2020 und läuft dann bis zum 31. März 2021 - in dieser Zeit dürfen nun gleich fünf Top-Titel erwartet werden. Drei davon sind in Anbetracht der Verschiebungen bereits bekannt, denn die eigentlich noch für dieses Fiskaljahr geplanten Spiele sind in dem Fünferpack wohl inbegriffen. Bleibt also die Frage: Worum handelt es sich bei den übrigen beiden AAA-Titeln im neuen Geschäftsjahr?

Ein heißer Tipp wäre sicherlich das längst angekündigte Piraten-Epos Skull & Bones, doch dieses zählt tatsächlich nicht dazu. In einer Konferenz rund um die Geschäftszahlen wurde nämlich auch bestätigt, dass dieses nun tatsächlich erst im Geschäftsjahr 2021/2022 veröffentlicht werden soll.

Damit sind gleich zwei AAA-Titel, die Ubisoft schon nächstes Jahr veröffentlichen möchte, noch gänzlich unbekannt und nicht angekündigt. Da man in diesem Jahr auf ein neues Assassin's Creed verzichtete, wäre ein neuer Ableger der Actionreihe eine Option. Und auch die Fortsetzung von The Division 2 wurde bereits angedeutet. Und dann gibt es ja noch eine Reihe, auf deren Comeback Fans seit vielen Jahren warten: Splinter Cell. Es wird durchaus interessant zu sehen sein, welche beiden Titel Ubisoft mittelfristig noch aus dem Köcher zaubern wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.