Auf dem PC ist Two Point Hospital mittlerweile seit fast einem Jahr erhältlich und durchaus erfolgreich unterwegs. Daher bringen die Macher nun auch eine Konsolenversion heraus.

Konsolenspieler dürfen sich freuen: Das auf dem PC durchaus erfolgreiche Two Point Hospital von SEGA und den Two Point Studios wurde nun auch für weitere Plattformen bestätigt. Die Krankenhaus-Management-Simulation soll bis Ende 2019 demnach auch für PS4, Xbox One und Switch erscheinen, deckt dann also alle relevanten aktuellen Konsolen ab. Der Release soll sowohl digital als auch physisch erfolgen.

In Two Point Hospital seid ihr als Krankenhausverwalter tätig und müsst täglich mit mitunter kniffligen Situation fertig werden und euch diversen Herausforderungen stellen. Denn der Betrieb des Krankenhaus ist mitunter ein chaotisches Geschäft, so dass ihr Mitarbeiter schulen oder mit ihren verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen zurecht kommen müsst, um den Laden am Laufen zu halten.

Seit dem PC-Release vor fast einem Jahr hat das Spiel auf dem heimischen Rechenknecht bereits etliche zusätzliche Features per Updates erhalten. Diese basieren weitestgehend auch auf dem Feedback der Community und umfassen Funktionen wie Innenarchitekt, Copy-Paste-Raumaufteilung und Charakteranpassungen. Diese nachträglich eingefügten Features sind auf den Konsolen dann direkt mit enthalten. Selbiges trifft außerdem auch auf die Add-ons "Bigfoot" und "Pebberley Island" zu. Die Steuerung wird überdies natürlich an die jeweiligen Controller angepasst.