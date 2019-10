SEGA und die Two Point Studios haben heute bekanntgegeben, dass sich die Konsolen-Fassungen von Two Point Hospital leider verschieben werden.

Die Krankenhausmanagementsimulation Two Point Hospital kommt für die PlayStation 4, Microsoft Xbox One und Nintendo Switch - aber Konsolenspieler werden noch etwas länger darauf warten müssen, da sich der Veröffentlichungszeitraum für Two Point Hospital in die erste Hälfte des Jahres 2020 verschiebt. Ursprünglich wurde ein Release noch in diesem Jahr angepeilt.

"Unsere Community hat schon seit einiger Zeit nach Two Point Hospital auf Konsolen gefragt und wir wollen sicherstellen, dass wir ein Spiel liefern, das auf allen Plattformen optimal genutzt werden kann", sagte Mark Webley, Game Director bei Two Point Studios. "Das bedeutet, dass wir etwas mehr Zeit brauchen werden, um das Spiel zu optimieren und um das bestmögliche Erlebnis auf allen Plattformen zu gewährleisten."

Habt ihr Verständnis für diese Entscheidung? Immerhin ist das Ende diesen Jahres ohnehin noch randvoll mit vielen großen Titeln wie Death Stranding, Pokémon und Star Wars Jedi: Fallen Order. Es ist ja nicht so, als würde Gamern der Nachschub ausgehen.