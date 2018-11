Twitch-Nutzer, die ihr Konto mit ihrem Amazon-Prime-Account verknüpft haben, bekommen im November wieder einige PC-Vollversionen spendiert. Welche das konkret sind, wurde nun bekannt gegeben.

Nutzer von Twitch Prime bekommen im neuen Monat wieder frischen Spielenachschub auf dem PC spendiert. Nun wurde das Line-up der kostenfreien Spiele im Zuge der Initiative bekannt gegeben, das diesmal aus vier Titeln besteht.

Bis zum 30. November könnt ihr euch demnach die nachfolgenden PC-Titel als Twitch-Prime-Nutzer unentgeltlich auf dem PC zulegen:

Solltet ihr über eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime verfügen und auch Twitch nutzen, solltet ihr die beiden Konten zwingend miteinander verknüpfen und von den regelmäßigen Angeboten Gebrauch machen. Im Dezember wird es dann den nächsten Schwung neuer kostenfreier PC-Titel geben.

Daneben gibt es regelmäßig Extras in aktuellen Top-Titeln, zuletzt beispielsweise die "Gunslinger Crate" in PUBG oder auch das "Aegean Pirate Pack" für Assassin's Creed: Odyssey.

