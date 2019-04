Twitch-Nutzer mit Amazon-Prime-Abonnement bekommen via Twitch Prime regelmäßig neue Spiele an die Hand. Jetzt wurden die PC-Vollversionen im kommenden Monat Mai publik gemacht.

Wer seinen Twitch-Account mit seinem Amazon-Prime-Account verknüpft, der darf sich auch im Mai wieder auf neue Spiele für lau freuen. Jetzt wurde bekannt gegeben, welche PC-Titel im neuen Monat auf euch warten.

Ab dem 01. Mai 2019 dürft ihr euch demnach unter anderem sowohl auf Majesty als auch das Sequel Majesty 2 freuen. Dazu gesellen sich mit Whispering Willows, Stealth Bastard Deluxe und The Little Acre drei etwas unbekanntere PC-Spiele. Aber wie heißt es so schön: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!

Noch bis zum 30. April könnt ihr euch die kostenfreien Spiele des Monats April sichern. Darunter befinden sich Her Story, InnerSpace, Joggernauts und Keep in Mind. Via Twitch Prime könnt ihr euch außerdem auch weiterhin zwölf kostenfreie Monate Nintendo Switch Online sichern.

Für aktuellere Blockbuster gibt es auch spezielle In-Game-Gegenstände, derzeit unter anderem zu League of Legends, StarCraft II, Call of Duty: Black Ops IIII und World of Tanks.