Abonnenten von Amazon Prime bekommen mit einem verknüpften Twitch-Konto auch im Februar wieder neue PC-Spiele kostenlos an die Hand. Wir verraten euch hier, welche Titel euch im neuen Monat erwarten.

Der Februar ist kaum angebrochen, da gibt es auch schon wieder neues Spielefutter für PC-Gamer. Was PS Plus für die PS4 und Games with Gold für die Xbox One ist, ist Twitch Prime nämlich gewissermaßen für PC-Gamer. Wer ein Prime-Abonnement bei Amazon besitzt und sein Konto mit seinem Twitch-Account verknüpft hat, der bekommt regelmäßig für sein an Amazon entrichtetes Geld neue Spiele an die Hand.

Jetzt steht das Line-up für Februar fest und die einzelnen Titel könnten auch schon hier auf der offiziellen Twitch-Webseite beansprucht werden. Da wäre zunächst einmal das Indie-Darling The Flame in the Flood zu nennen. Das Roguelike wurde von The Molasses Flood entwickelt und wurde ursprünglich im Jahr 2016 veröffentlicht; im Folgejahr folgten dann auch Umsetzungen für PS4 und Switch. Im Adventure folgt ihr der Geschichte von Stout und ihrem Hund, die auf ihrer Reise über einen Fluss einfach nur zu überleben versuchen.

Dazu gesellen sich der vertikal scrollende Titel Downwell, der dank seiner prozedural generierten Spielwelt zu mehrmaligen Zocken einlädt, Pikuniku von Devolver Digital, Dear Esther in der Landmark Edition und Draknek & co Puzzle Collection.

Kurzum: Ein Titel mit einem ganz großen Namen sucht man im Februar vergebens, die ein oder andere Indie-Perle ist aber mit dabei. Und bei kostenlosen Spielen könnt ihr ja generell eigentlich wenig falsch machen.