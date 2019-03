Turtle Beach erweitert das Headset-Portfolio um das neue Recon 70 sowie ein In-Ear-Headset mit abnehmbaren Mikrofon namens Battle Buds.

Das kabelgebundene Gaming-Headset Recon 70 ist direkter Nachfolger des Turtle Beach Recon 50. Zum empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 Euro will das Recon 70 hochqualitativen Sound durch 40 mm-Overear-Lautsprecher sowie Turtle Beachs Mikrofon mit Stummschaltung durch Hochklappen bieten. Das leichte Design des Recon 70 umfasst ein gepolstertes, einstellbares Kopfband sowie mit Kunstleder ummantelte Ohrpolster.

Das Recon 70 für Nintendo Switch mit seinen roten Akzenten ist ab sofort auf www.turtlebeach.com erhältlich. Schwarze und weiße Varianten des Recon 70 für Xbox One und PlayStation 4 werden ab 1. April 2019 hinzukommen. In Europa wird die Midnight-Red Variante des Recon 70 für Nintendo Switch ab Ende Mai 2019 erhältlich sein.

Ein weiterer Neuzugang ist das In-Ear-Headset Battle Buds mit abnehmbarem Auslegermikrofon sowie zusätzlichem In-Line-Mikrofon für unterwegs. Battle Buds verfügt über 10 mm-Lautsprecher, die voluminösen Sound liefern sollen, sowie den standardisierten 3,5 mm-Anschluss, der die Nutzung an fast allen Mobilgeräten, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC ermöglicht. Die Battle Buds sind in zwei Farbvarianten erhältlich – Weiß/Blaugrün und Schwarz/Silber – und sind ab sofort zum Preis von 29,99 Euro erhältlich.