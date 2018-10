Turtle Beach gab heute bekannt, dass die kürzlich angekündigten neuen Headsets der Atlas-Reihe nun endlich weltweit verfügbar sind. Die Reihe startet mit drei Modellen, die unter 100 Euro zu haben sind.

Die Atlas-Reihe wurde in Zusammenarbeit mit eSport-Teams wie Astralis, OpTic Gaming und den Houston Outlaws entworfen und umfasst zunächst drei Modelle, die für PC-Spieler konzipiert wurden: das Elite Atlas Pro Performance PC Gaming-Headset (99,99 Euro), das verstärkte Atlas Three Amplified PC Gaming-Headset (79,99 Euro) und das Atlas One PC Gaming-Headset (49,99 Euro).

Alle drei Headsets sind dank 3,5-mm-Klinkenanschluss nicht nur am PC, sondern auch an Konsolen und mobilen Geräten nutzbar. Hier die Features der drei Headsets im Einzelnen:

Elite Atlas PC Gaming Headset:

schlanker Kopfbügel aus Metall mit Kopfbügelband

ProSpecs patentiertes Glasses Relief System für Brillenträger

ustauschbare, magnetische, geräuschisolierende Aerofit Ohrpolster aus Memory-Foam und synthetischem Sporttextil

50-mm-Nanoclear-Lautsprecher

abnehmbares Pro Gaming Mikrofon mit TruSpeak Technologie

magnetische, austauschbare Headset Abdeckungen

Atlas Three PC Gaming Headset:

metallverstärkter Kopfbügel

brillenfreundlich: ProSpecs patentiertes Glasses-Relief-System

atmungsaktive, textilumhüllte Ohrpolster aus Memory Schaum

kräftiger, verstärkter Ton mit 50-mm-Over-Ear-Lautsprecher

Akkulaufzeit von 40+Stunden

Flip-to-Mute Mikrofon mit drei Audio-Voreinstellungen, unter anderem Sprachverstärkung und variablem Mic-Monitoring

Atlas One Gaming Headset: