Turtle Beach präsentiert auf der gamescom in Köln die neuesten Zugänge zur Atlas-Produktreihe für PCs, einschließlich des neuen Elite Atlas Aero Wireless High-Performance PC-Headsets.

Das Elite Atlas Aero Wireless High-Performance PC-Headset enthält die Turtle Beach Control Studio-Software und die Waves Nx-Audiotechnologie, die Stereo- und Surroundsound in eine 3D-Klangerfahrung verwandeln soll. Gezeigt wird zudem die von Waves für PC optimierte Fassung von Turtle Beachs exklusivem Superhuman Hearing sowie die Waves Maxx-Suite mit Sound-Presets für Gamer und Streamer.

50mm Nanoclear-Treiber und ein leistungsstarkes Mikrofon sollen perfekten Sound und kristallklaren Chat liefern. Für hohen Tragekomfort und Stabilität kommen beim Elite Atlas Aero ein gepolstertes Metall-Kopfband und das ProSpecs-System für Brillenträger von Turtle Beach zum Einsatz, damit der auf 30 Stunden ausgelegte Akku fürs Spielen und Streamen auch genutzt werden kann.

Der Atlas Edge PC Audio Enhancer von Turtle Beach hingegen soll kabelgebundenen Headsets am PC einen sofortigen Audiovorteil verpassen. Durch den Anschluss des Edge per USB erhält man Zugriff auf Turtle Beachs Control Studio, einschließlich des Waves Nx 3D-Audios, der Waves Maxx-Klangaufwertung, Mikrofon-Monitoring und des von Waves für den PC optimierten Superhuman Hearing. An das Atlas Edge lässt sich über die standardisierte 3,5mm-Buchse jedes passive, kabelgebundene Gaming-Headset anschließen.

Elite Atlas Aero und Atlas Edge können ab sofort auf www.turtlebeach.com zum empfohlenen Verkaufspreis von 149,99 bzw. 29,99 Euro vorbestellt werden.