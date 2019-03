Noch im März soll endlich das neue Tropico 6 erhältlich sein. Auch eine klassische Box-Version wird es geben, und diese wird einige Extras zu bieten haben.

Ursprünglich einmal für Januar 2019 eingeplant, wurde der Release von Tropico 6 ja noch einmal verschoben. Am 29. März 2019 soll der neueste Teil der Strategie-Reihe nun endlich durchstarten und Interessierte können dann auch zu einer klassischen Box-Version greifen.

Wer weniger auf digitale Spielvariante setzt und sich lieber etwas Klassisches in den Schrank stellt, für den ist die sogenannte El Prez Edition des Spiels interessant. In dieser ist nicht nur Tropic 6 an sich enthalten, sondern auch einige Extras. Wie Kalypso Media heute bestätigte, erhalten Käufer dieser Retail-Variante außerdem

vier Postkarten

ein Handbuch

zwei Touristen-Outfits

ein exklusives digitales Palast-Design

den digitalen Soundtrack

und einen digitalen Kalender.

Tropico 6 erscheint am 29. März 2019 zunächst für PC, Mac und Linux. Die El Prez Edition kann beispielsweise bei Amazon vorbestellt werden.

Der neueste Teil der langjährigen Reihe bekommt allerhand Neuerungen, darunter Weltwunder, umfangreiche Transport- und Infrastruktur-Verbesserungen, neue Anpassungsmöglichkeiten, ein überarbeitetes Forschungssystem sowie dank Unreal Engine 4 auch eine bessere Grafik spendiert.