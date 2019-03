Der erste Trailer zu Trine 4: The Nightmare Prince ist da. Außerdem werdet ihr euch die komplette Sammlung als Bundle holen können.

Entwickler Frozenbyte hat soeben erste Details und einen Ankündigungs-Trailer zum neuesten Teil der Trine-Reihe veröffentlicht. Trine 4: The Nightmare Prince erscheint diesen Herbst für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Steam, Discord und andere PC-Plattformen. Zusammen mit dem vierten Teil der Serie veröffentlichen Modus Games außerdem die Trine: Ultimate Collection. Die physische Box mit reichlich Bonusmaterial ausgestattete Sammlung enthält alle bisherigen Spiele: Trine: Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince. Sie erscheint allerdings nur für PS4, Xbox One und PC als physische Box und als digitaler Download.

Zur Geschichte: Nach Jahren der Trennung hat die Astral-Akademie die drei Helden Amadeus, Pontius und Zoya gebeten, Prinz Selius zu finden. Dessen dunkle Albträume beginnen in die Realität einzudringen und drohen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Neben mehr Boss-Kämpfen in den bisherigen Teilen, Plattformrätseln und neuen Skills ist auch ein neuer Soundtrack von den Komponisten der ersten drei Teile mit an Bord. Zum ersten Mal wird in Trine auch Vier-Spieler-Koop möglich sein.

Die Trine: Ultimate Edition enthält neben Trine 1 bis 4 den Soundtrack als Download, ein digitales Artbook, ein Wendecover und eine gedruckte Weltkarte von Trine. Letztere ist auch der Einzelversion des Spiels enthalten. Darüber hinaus wird es nicht näher spezifizierte Vorbestellerboni geben.