Trine 4, Bear With Me, Lost Words, Ary and the Secret of Seasons

Kleine Studios sorgen mit ihren ungewöhnlichen Ideen und Konzepten immer wieder für Überraschungen. Entsprechend gespannt waren wir auf unsere 90-minütige Reise, die durch vier verschiedene Genres führen sollte. Und, ja, wir wurden überrascht.

Das Point-and-Click-Adventure Bear With Me ist schon eine Weile für den PC erhältlich, kommt am 9. Juli jedoch auch auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. In drei Episoden vermischen sich Comedy-, Mystery- und Horrorelemente zu einer besonderen Erfahrung. Dafür sorgt auch der 2-D-Animationsstil, denn die Geschichte um Amber und ihren Partner, den abgebrühten Bärendetektiv Ted E. Bear, wird klassisch schwarz-weiß im Film-Noir-Stil inszeniert. Dazu laufen mal düstere und mal beschwingte Jazzklänge als passende Untermalung.

Wir durften in das Prequel Bear With Me: The Lost Robots reinspielen, das zusammen mit den übrigen drei Episoden erscheinen wird. Anstelle von Amber bewegen wir darin ihren Bruder Flint durch die gezeichneten Szenarien. Gemeinsam mit Ted finden wir uns zum Auftakt im Vorführraum eines Filmstudios wieder. Natürlich ist dessen Tür verschlossen, also muss ein anderer Weg nach draußen gefunden werden. In bekannter Manier sammeln wir Gegenstände ein und kombinieren sie miteinander oder mit der Umgebung. Was wir auch tun, der schlecht gelaunte Ted hat immer einen witzigen oder bissigen Kommentar auf Lager – schon nach wenigen Minuten haben wir den leicht versoffenen Bären gern.

Spielerisch setzt Bear With Me auf etablierte Abläufe: Wer genau hinschaut und ein wenig Grips mitbringt, kommt gut voran. Das Besondere ist eindeutig die Aufmachung: Der Noir-Flair schafft eine stimmige Atmosphäre. Zwar ist das Anspielen kurz nach der Flucht aus dem Kino schon vorbei, aber wir kommen wieder – allein wegen des herrlich brummeligen Ted E. Bear.