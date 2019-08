Anlässlich der gamescom hat Ubisoft den mittlerweile zweiten DLC zu Trials Rising angekündigt und mit einem konkreten Release-Termin versehen. Wir verraten euch hier, wann euch was erwartet.

Ubisoft hat in Köln die zweite Erweiterung namens "Crash & Sunburn" zu Trials Rising offiziell angekündigt. Diese soll ab dem 10. September 2019 auf PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich sein. Abonnenten von Uplay+ kommen ebenfalls in den Genuss der neuesten Erweiterung.

Im Fokus von "Crash & Sunburn" stehen insgesamt 37 neue Strecken der südlichen Hemisphäre. Südlich des Äquators dürft ihr den Amazonas-Regenwald durchqueren, Inka-Ruinen erkunden oder auf Safari gehen und die Antarktis entdecken. Garniert wird das Streckenpaket mit dem stilvollen "Jungle Explorer Outfit".

Außerdem enthalten: Zwei neue Fun-Bikes, namentlich die Schildkröte un d das Alpaka. Die Schildkröte verfügt über einen Überrollbügel, der den Fahrer unter allen Umständen schützt und ihm eine neue Art zu Fahren bietet. Das Alpaca fordert euch auf, das Handling des Bikes mit der schockierenden Wendung des Frontantriebs komplett zu überdenken.

"Crash & Sunburn" wird als eigenständiger Kauf oder als Teil des Season Pass erhältlich sein. Den passenden gamescom-Trailer gibt es anbei für euch.