Trials Rising ist noch nicht einmal erschienen, da stellt Ubisoft schonmal klar, dass man den neuen Serienableger auch nach dem Release ordentlich mit frischen Inhalten versorgen möchte. Wir verraten euch hier, was euch erwartet.

Am 26. Februar 2019 kommt das neue Trials Rising für PC, PS4 und Xbox One heraus, dann werdet ihr euch erstmal ausführlicher mit dem Hauptspiel auseinandersetzen dürfen. Schließlich sind in diesem schon über 120 Strecken enthalten. Doch auch danach soll euch nicht langweilig werden, denn Ubisoft hat heute den Erweiterungspass angekündigt, welcher neue Strecken, Anpassungsgegenstände und Sticker beinhalten wird.

Der Erweiterungspass wird laut dem Publisher mehr als 55 weitere neue Strecken mit sich bringen, die an neuen Schauplätzen in den USA sowie in der südlichen Hemisphäre angesiedelt sein werden. Konkret sind im Pass folgende DLC-Pakete (samt der offiziellen Beschreibungen) enthalten:

Trials Rising Sixty Six – Erweiterung I: Spieler heißen und stürzen über die Route 66, um die volle Pracht des Lands der unbegrenzten Möglichkeiten mit neuen Strecken und Verträgen zu erleben. Inspiriert von einem der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen Amerikas, dem Football, enthält dieser DLC Gegenstände wie ein Football-Outfit samt Helm, Shirt, Hosen und Stollenschuhe, um die Ziellinie wie ein echter Sportler zu durchqueren.





Trials Rising Crash & Sunburn – Erweiterung II: Die Spieler reisen unter den Äquator, um die Wunder der südlichen Hemisphäre zu erblicken. Auf zwei neuen Bikes führt sie ihr Weg durch die Dschungel bedeckten Berge Perus über eisige Region der Antarktis. Es erwarten sie neue Gameplay-Möglichkeiten, Herausforderungen und ein Forscher-Outfit.





Stuntman-Fahrerpaket: Die Spieler trotzen den Gesetzen der Schwerkraft und fliegen durch Feuerringe. Mit dem Stuntman-Fahrerpaket schmeißen sie sich in das schrille Stuntman Kostüm und auf das gravierte Retro-Bike, um allen zu zeigen, dass kein Hindernis zu hart für sie ist.





Samurai-Objektpaket: Die Geister der alten Samurai leiten die Spieler über die Strecken; mit Anpassungsgegenständen, die es den Spielern ermöglichen, sich noch mehr hervorzuheben.

Der Erweiterungspass ist direkt in der Gold Edition des Spiels enthalten. Frühentschlossene können sich außerdem weiterhin das Dschungelreiter-Paket und das Wildwest-Fahrerpaket als Vorbesteller-Bonus sichern.