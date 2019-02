Ubisoft hat im Frühjahr ja einige Titel für den Release eingeplant; einer davon ist unter anderem Trials Rising. Bevor der neueste Teil der Reihe erhältlich sein wird, soll es aber noch eine Beta-Testphase geben.

Neben Far Cry: New Dawn und Tom Clancy's The Division 2 wird Ubisoft im Frühjahr 2019 auch das neue Trials Rising veröffentlichen. Der neueste Teil der Kultreihe soll weltweit ab dem 26. Februar 2019 erhältlich sein, doch bereits kurz vorher könnt ihr euch selbst ein Bild vom Titel machen.

So hat der französische Entwickler und Publisher jetzt eine offene Beta-Testphase angekündigt, an der alle Interessierten teilnehmen dürfen. Diese wird im Zeitraum vom 21. bis zum 25. Februar 2019 auf allen unterstützten Plattformen durchgeführt. Unmittelbar vor dem Release könnt ihr den Titel damit auf PC, PS4, Xbox One und Switch ausprobieren.

Wer an der Open Beta teilnehmen möchte, der kann sich den entsprechenden Client vorab ab dem 19. Februar bereits herunterladen und sich für den Beta-Start wappnen. Während Trials Rising in der Vollversion zum bislang größten Ableger der Reihe werden soll, stehen in der Beta nur folgende ausgewählte Inhalte zur Wahl:

18 Strecken von leicht bis extrem, darunter vier Trials-Universität-Strecken

Fünf Bikes (Squid, Rhino, Mantis, Helium und das unterhaltsame Zwei-Spieler-Tandembike)

Die exklusive Turbo-Bike-Auspuffanlage für das Helium Bike dass es wie ein echtes Motorrad brüllen lässt. Alle Spieler, die während der Open Beta das Trials-Turbo-Bike-Item im Spiel freigeschaltet haben, können es behalten, sobald sie das Spiel gekauft haben.

25 Verträge, der Herausforderer-Spielmodus und acht Strecken, die im Online-Mehrspieler gespielt werden können.

Der Anpassungseditor bietet über 2000 Aufkleber