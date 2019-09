Ubisoft hat zur Wochenmitte allerhand Neuigkeiten rund um Trials Rising im Köcher. So ist nun der zweite große DLC erhältlich und zugleich fällt der Startschuss für die umfangreiche dritte Season. Wer noch nicht dabei ist, kann sich anhand einer neuen Demo selbst ein Bild machen.

Ubisoft setzt weiter auf Trials Rising und liefert den Spielern des Kulttitels nun allerhand neue Spielinhalte. Ab sofort ist zunächst die mittlerweile zweite Erweiterung namens "Crash & Sunburn" offiziell erhältlich. In diesem verschlägt es euch südlich des Äquators, wo ihr auf herausfordernden neuen Strecken den Amazonas-Regenwald durchqueren, auf Safari gehen oder Inka-Ruinen bewundern dürft. Insgesamt gibt es 37 neue Tracks durch Südamerika, Afrika, Australien und in der Antarktis zu meistern. Ergänzt wird der Zusatzinhalt durch das "Jungle Explorer Outfit".

Trials Rising - Crash & Sunburn DLC Launch Trailer Mit "Crash & Sunburn" hat Ubisoft nun den nächsten DLC zu Trials Rising veröffentlicht.

Unter dem Namen "Welcome to the Future" startet indes die mittlerweile dritte Season von Trials Rising. In deren Rahmen erwarten euch neue anpassbare Gegenstände für Fahrer und Vehikel, die im Laufe der Season in regelmäßigen Abständen erscheinen. Darunter sollen sich mit Cyborg und Space Suit zwei neue Fahrer-Outfits ebenso befinden, wie zwei neue Motorrad-Skins, drei futuristische Scheinwerfer und 10 neue Accessoires für Helme.

Im kommenden Monat Oktober wird es im Titel außerdem auch ein groß angelegtes Halloween-Event geben, das ebenfalls anpassbare Gegenstände im Ausrüstungs-Shop sowie in Event-Kisten mit sich bringen wird.