Square Enix hat auf der diesjährigen E3 die große Rückkehr in die JRPG-Reihe Seiken Densestsu aka Mana angekündigt. Mit dabei: Eine Sammlung früherer Klassiker sowie ein vollständiges Remake!

Der Publisher hat im Rahmen der eigenen E3-Pressekonferenz mit Trials of Mana ein vollständiges Remake des Rollenspiel-Klassikers angekündigt. Anfang 2020 soll die Neuauflage samt moderner 3D-Grafik für Switch, PS4 und PC (via Steam) erscheinen. Außerdem wartet das Remake dann mit einem überarbeiteten Action-RPG-Kampfsystem sowie einem modernen Level- und Fähigkeitensystem auf.

Trials of Mana greift den dritten Teil der Mana-Reihe auf, der ursprünglich 1995 als Seiken Densetsu 3 ausschließlich in Japan erschien. Als Full-HD-Remake kommt das Spiel nun auch in unsere Gefilde. Dabei wird die Geschichte von gleich sechs Helden erzählt, die sich Monstern im Kampf stellen müssen, um - mal wieder - die Zerstörung der Welt zu verhindern. Ihr stellt euch dabei ein Team bestehend aus drei der sechs Charaktere zusammen und erlebt dadurch sogar verschiedene Geschichten.

Trials of Mana - E3 2019 Trailer Gerücht bestätigt: Die Neuauflage Trials of Mana wurde nun offiziell für die Switch angekündigt.

Das war aber nicht die einzige Ankündigung zur RPG-Marke, denn außerdem wurde die Collection of Mana für Switch angekündigt. Diese ist ab sofort via eShop für die aktuelle Nintendo-Konsole zu haben. Enthalten sind die drei Mana-Klassiker Final Fantasy Adventure aka Mystic Quest, Secret of Mana und Trials of Mana. Der letztgenannte Titel erscheint damit ebenfalls zum ersten Mal im Westen. Der Preis für die Sammlung beträgt 39,99 Euro.

Die Trilogie bekommt ebenfalls einige moderne Features spendiert, darunter eine Schnellspeicher-Funktion und einen lokaler Multiplayer-Modus in Secret of Mana (für bis zu drei Spieler) sowie Trials of Mana (bis zu zwei Spieler). Eine klassische Box-Version dieser Sammlung ist zudem für den 27. August 2019 beim Händler eures Vertrauens eingeplant.