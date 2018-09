Total War: Three Kingdoms

Wie SEGA heute in einer Pressemeldung bestätigte, wird Total War: Three Kingdoms leider nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Immerhin steht aber bereits ein konkreter Release-Termin fest - nebst Vorbesteller-Bonus und Sammler-Edition.

SEGA und Entwickler Creative Assembly werden Total War: Three Kingdoms am 07. März 2019 veröffentlichen; das haben beide Unternehmen nun in einer gemeinsamen Pressemeldung angekündigt.

Gleichzeitig bestätigte man in diesem Zusammenhang auch einen Vorbesteller-Bonus für Frühentschlossene, die einen Ausflug in das feudale China im Zeitalter der Drei Königreiche wagen wollen. Und auch Sammler werden mit einer speziellen Edition bedient.

Wer sich Total War: Three Kingdoms bei teilnehmenden Händlern noch vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin und noch bis zu einer Woche nach dem Release bestellt, der erhält Zugang zu "The Yellow Turban Rebellion". Dabei handelt es sich um eine digitale Kriegsherren-Erweiterung, die der Kampagne des Hauptspiels drei zusätzliche spielbare Anführer hinzufügt. Dadurch erhaltet ihr Unterstützung mit Einheiten aus religiösen und spirituellen Kriegern sowie auch drei zusätzliche Helden-Klassen an die Hand: Schüler, Heiler und Veteranen. Einen ersten Trailer gibt es weiter unten für euch.

Wer zuschlagen möchte, der kann zum Release zwischen drei Editionen wählen: Digital, Limitiert und Sammler-Edition. Am umfassendsten ist natürlich die letztgenannte Sammler-Fassung, die folgende Inhalte umfasst:

Hochwertige und luxuriöse Box in edlem Rot mit aufgesetztem Premium-Logo "Three Kingdoms"

24cm Guan Yu Statue

Exklusives Artbook

Premium Limited Edition Case gefertigt aus authentischem Kalligraphie-Papier, dekoriert mit zauberhaftem Box-Art, das chinesische Wasserfarben-Malerei und aufwendige Tinteneffekte vereint

Doppelseitiges Poster: Kampagnenkarte und Kriegsherren-Motiv

DLC "The Yellow Turban Rebellion" (Vorbesteller-Bonus)