Werdet zum Herrscher Ägyptens! Total War: Pharao lässt euch aus diversen historischen Pharaonen wählen und ein mächtiges Reich aufbauen.

Seit über 20 Jahren ist die Total-War-Reihe eine feste Größe im Globalstrategie-Bereich. Mit dem neuesten Ableger schickt euch Entwickler Creative Assembly in das antike Ägypten. Total War: Pharao lässt euch das Bronze-Zeitalter erleben und dabei ein mächtiges Reich im Wüstensand erschaffen.

Wählt aus acht historischen Anführern und Anführerinnen euren Liebling. Mit Ramses, Sethos, Tausret, Amenmesse, Bay, Irsu, Šuppiluliuma und Kurunta kommen Fans der ägyptischen Geschichte voll auf ihre Kosten. Je nach eurer Wahl gehört ihr einem von drei Völkern an: den Ägyptern am Nil, den Kanaanäern am östlichen Mittelmeer oder den Hethitern in Kleinasien.

Nur, wenn ihr clever plant, wächst euer Reich zu einer Großmacht heran. Eure Siedlungen produzieren in jeder Runde Rohstoffe wie Nahrung, Holz und Stein. Damit errichtet ihr Gebäude und versorgt eure Bevölkerung sowie die Soldaten.

Denn natürlich stehen im Ägypten des Bronze-Zeitalters auch taktische Schlachten auf dem Plan. Im Vergleich zu den Vorgängern dürft ihr in Total War: Pharao euren Truppen nun detailliertere Befehle erteilen. Entweder lasst ihr sie langsam vorrücken, die eigenen Position halten oder gebt ihnen Anweisung zum taktischen Rückzug – ohne dabei dem Feind den Rücken zuzukehren. Doch Vorsicht, nur wenn ihr aufs Wetter und dessen Auswirkungen achtet, geht ihr auch wirklich siegreich aus einer Schlacht hervor!

Solltet ihr hingegen mehr Wert auf Intrigen und Diplomatie legen, dann ist die Kampagnenkarte euer Zuhause. Am Hof des Pharaos werden haufenweise Komplotte geschmiedet. Seid ihr aufmerksam und zur rechten Zeit am rechten Ort, setzt ihr euch nach einem Bürgerkrieg die Krone kurzerhand aufs eigene Haupt. Das bringt euch mächtige Boni und andere Völker dienen euch als Vasallen, ohne dass ihr sie komplett erobern müsst.

Werdet zum Herrscher von Ägypten! Total War: Pharao ist ab sofort auf Windows und MacOS erhältlich.