Für unsere Testpartien durften wir eine Version von Top Spin 2K25 auf der PS5 spielen. Diese hatte zwar noch längst nicht alle Features, Inhalte und Spielmodi zu bieten. Dennoch reichte der Umfang locker aus, um sich einen ersten Eindruck davon zu verschaffen, was uns ab dem 26. April erwartet. Für die Entwicklung ist das Team von Hangar 13 verantwortlich, bekannt für die Mafia-Reihe. Kann das Studio auch Sportspiele? Ja, kann es.

Vom Meister persönlich trainiert

Zunächst stand das ausführliche Tutorial auf dem Plan. Dort nahm uns niemand Geringeres als die Tennis-Legende John McEnroe unter seine Fittiche. Mit markanter Stimme führte er uns in die grundlegenden Prinzipien der Sportart sowie die ersten Gameplay-Mechaniken ein. Das Tutorial in der sogenannten TopSpin Academy unterteilt sich in verschiedene Stufen und deckt alle wichtigen Elemente ab. Einsteiger können sich ganz ohne Druck an die Steuerung gewöhnen, während erfahrene Spieler an ihren Techniken feilen.

Apropos Steuerung: Diese erinnert in ihren Grundzügen an Top Spin 4, allerdings haben die Entwickler einige interessante Änderungen vorgenommen. Das macht sich vor allem beim Aufschlag bemerkbar, den ihr bei Top Spin 2K25 genauer dosieren und positionieren könnt. So müsst ihr nicht nur ein Power Meter im richtigen Moment stoppen, sondern gleichzeitig mit dem linken Analogstick die Platzierung des Balles im Aufschlagfeld vorgeben. Ähnlich funktioniert es auch bei allen anderen Schlagvarianten wie Slice, Lob oder eben Top Spin.

Das System bedarf etwas Übung, fühlt sich insgesamt jedoch authentisch und griffig an. Außerdem legen die Entwickler großen Wert darauf, dass die gefühlt unendlich laufenden Ballwechsel aus Top Spin 4 der Vergangenheit angehören. Spezielle Faktoren sollen ab einem bestimmten Zeitpunkt dafür sorgen, dass die „Unforced Errors“ etwas häufiger auftreten.

Von Alcaraz bis Agassi

Ein weiteres Highlight von Top Spin 2K25 ist das große Aufgebot an Stars. 2K Games und Hangar 13 haben keine Kosten und Mühen gescheut, um sich für das neue Tennisspiel mit Lizenzen einzudecken. Das gilt nicht nur für bekannte Spielstätten wie etwa Roland Garros und Wimbledon, sondern vor allem für die Auswahl an Spielern und Spielerinnen.

Diese umfasst aktuelle Stars wie Carlos Alcaraz oder Iga Świątek, aber auch Legenden wie Andre Agassi und Steffi Graf. Die Stars sehen ihrem jeweiligen Original nicht nur verblüffend ähnlich, sie verfügen dank Motion Capturing zudem über charakteristische Animationen und Fähigkeiten. Wenn etwa Roger Federer die für ihn typischen Eigenheiten auf dem virtuellen Platz zeigt, werden alle Tennis-Kenner mit der Zunge schnalzen.

Einer der wichtigsten Spielmodi bei Top Spin 2K25 wird MyPlayer sein. Wie es der Name bereits erahnen lässt, erstellt ihr hierbei euren eigenen Spieler oder eure Spielerin und begleitet ihn respektive sie auf der Reise durch den weltweiten Tennis-Zirkus. Wir durften bereits einen ersten Blick auf den Editor werfen, der sehr umfangreich zu werden scheint. Darüber könnt ihr nicht nur das Aussehen und das Outfit eures Charakters festlegen, sondern auch dessen grundlegenden Spielstil – vom dynamischen Serve-and-Volley-Crack bis hin zum ausdauernden Grundlinien-Spezialisten ist alles dabei, was man aus dem realen Sport kennt.

Tennis wie im TV

Kommen wir zum Abschluss auf einen weiteren, nicht unwesentlichen Punkt von Top Spin 2K25 zu sprechen: die Präsentation. In den ersten Spielminuten waren wir diesbezüglich noch etwas skeptisch, denn gerade aus der Nähe sahen einige Modelle etwas kantig aus. Das erweckte nicht unbedingt den Eindruck, einen PS5-Titel zu zocken.

Doch diese Zweifel waren wenig später größtenteils verflogen. Es gab zahlreiche hübsche Animationen, kurze Einspieler nach den Ballwechseln oder sich wegduckende Linienrichter zu sehen. Auch die Soundkulisse hinterließ bereits einen sehr runden Eindruck und trug damit zum tollen Gesamterlebnis bei.