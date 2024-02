Es ist Fakt, dass die Designer von Videospielen oft unglaublich schöne Orte erschaffen, die, wenn es sie nur im wirklichen Leben gäbe, eine perfekte Kulisse für ein fantastisches Date darstellen würden. Schlösser, Städte, unglaubliche Inseln und ganze Reiche - es gibt so viele Möglichkeiten, aus denen man wählen kann, wenn man auf der Suche nach einem romantischen Schauplatz ist.

Das Tolle an Videospielen ist, dass sie die Spieler ganz einfach an Orte ihrer Träume versetzen können, ohne dass man dafür viel Geld ausgeben muss, wie es bei Reisen an reale Orte der Fall wäre. Wer bereit ist für ein virtuelles Rendezvous an den unglaublichsten und romantischsten Orten in Spielen, sollte die Liebe seines Lebens einladen, sich ein leckeres Getränk bereitstellen und auf Erkundungsreise gehen.

Wem spontan keine romantischen Orte in Spielen einfallen, für den hat G2A fünf tolle Spiele ausgewählt, um die Entscheidung für das nächste virtuelle Date zu erleichtern. Wer diese Spiele noch nicht besitzt, der sollte unbedingt bei G2A.COM vorbeischauen, denn dort gibt es einige hervorragende Angebote für diese Spiele!

Nichts wie los zu den romantischsten Orten, oder?

Yara (Far Cry 6)

Das Leben auf der Insel Yara ist zwar hart, denn ihr Diktator Antón Castillo regiert mit eiserner Faust. Die Tatsache, dass eine Revolution im Gange ist, ist auch nicht gerade hilfreich.

Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass diese Insel ein wunderschöner Ort ist, der unglaubliche Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Dschungel voller exotischer - und manchmal extrem tödlicher - Tiere, Sandstrände von atemberaubender Schönheit, von Havanna inspirierte Städte und so weiter. Es ist sicherlich ein Ort, an den man seinen Partner gerne mitnehmen würde. Natürlich müsste man sich zuerst mit dem repressiven Regime auseinandersetzen, damit das Date nicht durch irgendwelche regierungsbedingten Unannehmlichkeiten gestört wird.

Wie wäre es mit einem virtuellen Date, bei dem man gemeinsam gegen die böse Herrschaft von Antón Castillo kämpft und dem tyrannisierten Volk von Yara die Freiheit bringt?

Castel Ravello (The Witcher 3: Blood and Wine)

In der hochgelobten Erweiterung zu The Witcher 3 gibt es einen besonders interessanten Ort, der sich hervorragend für ein Rendezvous mit dem Partner eignet. Castel Ravello beherbergt die wohl exquisitesten Weinberge im gesamten Herzogtum Toussaint, die so edle Tropfen wie Est Est, Floriano, Erveluce, Pomino oder Sangreal hervorbringen.

Außerdem ist es ein wunderschöner Landstrich. Berge, Hügel, Sonnenschein - es ist einfach traumhaft. Zum Glück gibt es auch in der realen Welt ähnliche landschaftlich reizvolle Gegenden, zum Beispiel in Italien. Aber auch im eigenen Umkreis gibt es oft Möglichkeiten, guten Wein zu genießen.

Flusslied (Horizon: Forbidden West)

Die Horizon-Reihe ist mit Sicherheit eine der besten, wenn man auf der Suche nach atemberaubend schönen Landschaften ist. Zero Dawn war in dieser Hinsicht bereits exzellent und Forbidden West scheint wild entschlossen zu sein, seinen gefeierten Vorgänger noch zu übertreffen.

Flusslied ist eine Siedlung, die von dem als Utaru bekannten Stamm erbaut wurde. Dieses Volk ist für seine friedliche Lebensweise bekannt, die sowohl mit der Natur als auch mit den Maschinen harmoniert, und verfügt über einen einzigartigen, auf Pflanzen basierenden Baustil. Flusslied ist eines der herausragendsten Beispiele für ihre kulturellen Errungenschaften. Die um einen riesigen Baum herum gebaute Stadt erinnert eher an High Fantasy als an postapokalyptische Fiktion. Generell ist alles, was die Utaru bauen, eine Sehenswürdigkeit, auch ihre Hauptstadt Reinklang.

Zoras Reich (Breath of the Wild)

Dies ist mit Sicherheit einer der spektakulärsten - wenn nicht sogar der spektakulärste - aller Schauplätze in der Zelda-Saga. Und das ist auch kein Wunder: Die Kombination aus Wasserfällen, Flüssen und der unglaublichen Architektur des Zora-Volkes ist wahrlich ein Anblick, der sich sehen lassen kann.

Zora's Domain kann nicht nur in Breath of the Wild besucht werden, sondern ist auch in Ocarina of Time und Tears of the Kingdom zu finden.

Sichere Untiefen (Subnautica)

Dies ist der erste Ort, den man in diesem Wasser-Survival-Spiel erkunden kann. Und ja, er macht seinem Namen alle Ehre. Es ist definitiv ein sicherer Hafen für neue Spieler, in dem sie die Grundlagen erlernen und sich auf anspruchsvollere Abenteuer in den Tiefen des Ozeans vorbereiten können. Es gibt nicht viele Raubtiere und man kann leicht an die Oberfläche gelangen, um frische Luft zu schnappen.

Außerdem kann man hier wunderbar entspannt die Seele baumeln lassen. Die Sicheren Untiefen sind ein absolutes Vergnügen zum Anschauen und Erforschen. Wenn man klassische Musik mag, legt man dazu etwas Debussy auf ("La Mer"), um die Unterwasserreisen und -abenteuer noch romantischer zu gestalten.

Altissia (Final Fantasy XV)

Ah, was für ein bildschöner Ort das doch ist! Die Hauptstadt von Accordo liegt wundervoll zwischen Kanälen und Wasserfällen und ist obendrein riesig. Es ist ein bisschen wie Venedig - es gibt sogar Gondeln, mit denen man durch die Stadt fahren kann - nur viel grandioser und spektakulärer. Monumental, sogar.

Altissia verfügt über eine Reihe wunderbarer Hotels, Restaurants, Märkte und Cafés. Gäbe es Altissia im wirklichen Leben, wäre es ein wunderbarer Ort für ein außergewöhnliches Rendezvous, mit exquisiten Sehenswürdigkeiten und vielen Möglichkeiten, etwas zu unternehmen.

Dies sind sechs der romantischsten Orte, die man in Videospielen erkunden kann. Nur schade, dass es sie in der echten Welt nicht gibt! Gut, es gibt ähnliche Orte auch in der realen Welt, aber ein Ausflug dorthin könnte ziemlich teuer werden. Warum also nicht stattdessen ein gutes Spiel zocken und den Partner auf ein virtuelles Date mitnehmen? Das ist sicher billiger und macht genauso viel Spaß!

Noch mehr solcher Ideen für ein Gaming-Date gefällig? Auf G2A.COM gibt es viele weitere Inspirationen!

.