2019 war ein exzellentes Spielejahr. Das zeigte sich ganz besonders auch in der Königsdisziplin: den Actionspielen. Wir haben mächtig sondiert, und weil wir uns nicht auf die zehn besten Vertreter einigen konnten, gibt es in dieser Top 10 eben 11 beste Actionspiele 2019.

Die Devil-May-Cry-Serie legt ihren Fokus seit jeher auf stylische Action und coole Sprüche, doch der fünfte Teil, der in diesem Jahr für PS4, Xbox One und PC erschien, setzt dem ganzen die Krone auf. Egal ob als Nero, Dante oder Neuzugang V: Die flotten und actiongeladenen Kämpfe gehen einfach von der Hand, bieten aber ausreichend Tiefgang, sodass der Dämonenkönig Urizen nur wenig zu lachen hat. Besonders die unterschiedlichen Kampfstile und Fähigkeiten der drei spielbaren Charaktere bringen frischen Wind ins Hack-n-Slay.

Gleich drei Teufelsjäger geben den Dämonen in Devil May Cry 5 auf die höllische Kauleiste. Doch sorgt das Charakter-Triple auch für dreimal so gute Action?