Bereits seit 2009 existiert das MOBA League of Legends und in der Zeit hat sich am grundlegenden Spielprinzip des Genre-Primus von Riot Games nichts geändert. Mit genau 40 Champions fiel der Umfang schon bei Release durchaus anständig aus, heute können wir über diese lächerlich geringe Zahl nur müde lachen. Mittlerweile könnt ihr aus sage und schreibe 169 Figuren eure Favoriten wählen. Diese riesige Menge sorgt zwar für die enorme taktische Tiefe des Spiels, kann aber auch überfordern. Doch hier gibt es Hilfe, wir haben für euch die zehn beliebtesten Champions aus League of Legends zusammengetragen, basierend auf der aktuellen Pick-Rate.

Platz 10: Ezreal

Der Abenteurer mag sich seiner Begabung für die magischen Künste lange nicht bewusst gewesen sein, schwächer macht ihn das aber nicht. Mit seinem mystischen shurimanischen Handschuh entfesselt er magische Flammen und Blitze, dank seines blitzschnellen Teleports überrascht ihr Feinde durch unvorhersehbare Positionswechsel. Ezreal gehört seit Jahren zu den beliebtesten Champions von League of Legends, weshalb er regelmäßig gepatcht wird, was bisweilen massiv an seiner Meta schraubt. Doch Riot Games verändert den Charakter nie so stark, dass er seine Position an der Spitze der ADCs verlieren könnte.