Der Release von EA Sports FC 24 rückt langsam näher. Bisher hält sich EA mit konkreten Infos und aussagekräftigen Videos allerdings noch zurück. Darum fantasieren wir ein wenig und sagen euch, welche Veränderungen und Anpassungen die Karriere, das Ultimate Team und den Spielablauf besser machen würden.

Platz 10: Stärkere Spieler im Team of the Week

Einst war das Team of the Week eine feste Größe, wenn es um die Integration starker neuer Spieler in den eigenen FUT-Kader ging. Doch seit einigen Jahren haben ihm die wöchentlichen Promotions den Rang abgelaufen. Das Gros der Karten fällt inzwischen in die Kategorie SBC-Futter. Im Gegenzug sind relevante Kicker wie ein Kylian Mbappé für das Gros der FUT-Zocker absolut unbezahlbar. Es braucht vor allem größere Upgrades der Werte, damit die Items ganz allgemein wieder attraktiv werden. Aber auch die neuen Player Skills könnten das Interesse am Team of the Week steigern.