Schon weit vor dem Release von Resident Evil Village hinterließ die hünenhafte Lady Dimitrescu bleibenden Eindruck. Inzwischen hat die Survival-Horror-Reihe genug Denkwürdiges erlebt, um ein Fotoalbum mit schrecklich schönen Erinnerungen zu füllen. Zeit, durch die zehn denkwürdigsten Momente des ansässigen Bösen zu blättern.

Platz 10: Chris Redfield vs. Felsblock (Resident Evil 5)

Chris Redfield zählt trotz zahlreicher chamäleonartiger Veränderungen zu den absoluten Fan-Favoriten des Resident-Evil-Universums. Aus all den Chris-Varianten bleibt aber vor allem das Steroid-Monster aus Teil 5 unvergessen. Mit Schultermuskeln so groß wie überreife Wassermelonen sorgte Redfield im finalen Kampf gegen seine Erznemesis, Albert Wesker, für den berühmtesten, zugleich aber auch lächerlichsten Moment seiner Karriere. Das Quicktime-Event, in dem Chris wie ein Irrer auf einen tonnenschweren Felsbrocken eindrischt, um ihn in einen Lavafluss zu schieben und damit auch noch Erfolg hat, genießt inzwischen Kultstatus.