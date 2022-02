Am 25. Februar erscheint mit Elden Ring endlich das nächste Souls-like von From Software. Doch auch für die Zeit danach ist schon für jede Menge Nachschub im Genre der unverzeihlichen Action-Rollenspiele gesorgt, die derzeit großteils noch tief unterm Radar fliegen – völlig zu Unrecht, denn die meisten davon sehen absolut vielversprechend aus. Wem es nach Elden Ring weiter nach mehr gelüstet, der sollte diese 10 aussichtsreichen Kandidaten unbedingt im Auge behalten.

Platz 10: Project Eve

Project Eve versetzt euch in ein Sci-Fi-Setting, in dem die Menschheit durch feindliche Invasoren namens NA:tives von der Erde vertrieben wurden. Ihr schlüpft in die Rolle der namensgebenden Eve, der Überlebenden eines Fallschirmjägertrupps. Gestrandet auf einer von Zerstörung und Verfall verzehrten Erde, kämpft ihr euch durch Horden bizarrer Kreaturen. Die Entwickler versprechen ein präzises Kampfsystem, in dem ihr Angriffs-, Abwehr- und Ausweichmanöver geschickt nutzen müsst, um im Spiel zu überleben. Wie in Soulslike-Spielen üblich, soll auch hier das Lernen der Angriffs- und Bewegungsmuster der Gegner und Bosse der Schlüssel zum Erfolg sein. Vor allem auf der PlayStation 5 wollen die Entwickler für Furore sorgen, indem sie das haptische Feedback des DualSense-Controllers ausreizen, damit sich jede einzelne Waffe anders anfühlt.