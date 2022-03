Eigentlich soll Sport ein fairer Wettstreit mit bestimmten Regeln sein. Wer das mag, ist bei Spielen wie FIFA, NHL oder NFL gut aufgehoben. Allerdings halten sich nicht alle Umsetzungen genau an die Vorlage aus der echten Welt. Wir zeigen euch die 10 verrücktesten Sport-Umsetzungen, in denen es brutal zugeht, Regeln keine große Rolle spielen oder mit außergewöhnlichen Ideen überzeugen.

Platz 10: Dead or Alive Xtreme

In Dead or Alive Xtreme sind die feucht-fröhlichen Strandspielchen wie Volleyball oder Poolschlachten nur noch ein Vorwand, um die in knappste Bikinis gezwängten Kämpferinnen der Reihe inklusive ihrer fragwürdigen Jiggle-Physik in nur vermeintlich zweideutigen Posen schamlos begaffen zu können. Die “sportlichen” Aktivitäten erfüllen primär den Zweck, Helena, Honoka und Co. nass zu machen und die Strapazierfähigkeit ihrer Strandkleidung vor die Zerreißprobe zu stellen. Auf Nachfragen hat jeder die Xtreme-Reihe selbstredend ausschließlich wegen des Volleyball-Modus gespielt. Nicht etwa wegen des “Po-Gepöbbel” - das heißt wirklich so - einer “Kampfsportdisziplin”, bei der einzig die kaum verhüllten vier Buchstaben der Damen als “Waffe” erlaubt sind.