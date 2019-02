Neben den beiden bereits erhältlichen Action-Shooter-Rollenspielen Destiny 2 und Warframe erscheinen mit Anthem und The Division 2 noch zwei weitere Titel, die euch über Monate oder gar Jahre beschäftigen wollen. Unser Vergleich soll dabei helfen, das zu euren Vorlieben passende Spiel auszuwählen.

Beachtet: Zum jetzigen Zeitpunkt basieren unsere Einschätzungen zu Anthem und The Division 2 lediglich auf unseren Anspielsitzungen mit Vorschauversionen und dem, was wir aus Entwicklerinterviews, Trailern und offiziellen Quellen wissen.

Anthem

Spielwelt & Story

Anthem führt euch auf einen fremden Planeten, der von den sogenannten Gestaltergöttern unfertig zurückgelassen wurde. In der wunderschönen, aber auch tödlichen Umgebung können die Menschen nur in Exo-Kampfanzügen, den sogenannten Javelins, überleben. Die Geschichte dreht sich um die Hymne der Schöpfung, ein uraltes Artefakt, das gottgleiche Kräfte verleiht. Diese Macht will die böse Fraktion des Dominion in die Finger bekommen – und genau das müsst ihr verhindern.







Gameplay

Stellt euch Anthem vor wie ein Destiny mit Kampfanzügen, das ihr aus der Third-Person-Perspektive spielt. Denn die optischen wie inhaltlichen Anleihen sind deutlich: In einer offenen Spielwelt schießt ihr mit allerlei Waffen auf kleine und große Monster sowie feindliche Soldaten, die regelmäßig Loot fallen lassen. Dahinter verbergen sich immer neue Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr euren Anzug stetig verbessert. Gespielt werden zig Haupt- und Nebenmissionen, Herausforderungen und mehr. Dabei zieht ihr allein oder mit bis zu drei Kameraden in den Kampf.

Grafik

In den beiden spielbaren Demos hinterließ Anthem einen guten Eindruck. Die farbenfrohe und große Spielwelt konnte man zu Fuß oder fliegend erkunden. Auf dem PC und der Xbox One X profitierte das Spiel von scharfer 4K-Auflösung und feiner HDR-Beleuchtung. Besitzer einer Xbox One S oder auch PS4 Pro mussten Abstriche bei der Bildrate machen. Außerdem wirkten diverse Bauten künstlich in die Welt gesetzt und nicht organisch.

Besonderheiten

Die Javelins sind das Herzstück von Anthem. Die Anzüge können auf vielfältige Art und Weise verbessert und verschönert werden, dafür stehen jede Menge Farben und Designs zur Verfügung. Auch die Möglichkeit, jederzeit fliegen zu können, hebt Biowares Actionrollenspiel von anderen Titeln ab. Dazu kommen vier sehr unterschiedliche Javelin-Klassen, die gerade das Teamspiel überaus interessant machen könnten.

Anthem - Launch Trailer Hier zeigt euch BioWare den offiziellen Trailer zum nahenden Release des Sci-Fi-Hits Anthem.

Solltet ihr euch merken, wenn …

… ihr Kampfanzüge und Flugeinlagen mögt. Auch versprechen die verschiedenen Javelin-Klassen einen taktischen Einschlag sowie unterschiedliche Spielweisen. Die Spielwelt weiß mit ihrem Umfang und der vertikalen Ausrichtung ebenso zu gefallen. Eine bessere Shooter-Steuerung bekommt man dagegen eher bei der Konkurrenz: In dieser Disziplin fehlt es Anthem bisher an Präzision, Wucht und auch guter Trefferrückmeldung.