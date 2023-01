Videospiele sorgen aus so vielen unterschiedlichen Gründen für Freude. Alleine schon deswegen, weil unser aller Lieblingshobby so viele Facetten bietet, wird es nie langweilig. Betrachtet man die Branche, gibt es immer etwas zu entdecken, ständig frische News und am laufenden Band Ankündigungen, Übernahmen und neue Technologien. Doch nicht jedes Ereignis sorgt für Begeisterung, manchmal entlocken sie uns nur ein lautes „What the fuck?“. In dieser Liste präsentieren wir euch die zehn Momente im Spielejahr 2022, die uns fassungslos zurück ließen.

Platz 10: Die Lieferprobleme der PS5

Es wirkt surreal, ist aber tatsächlich so: Selbst zwei Jahre nach ihrem Launch ist der Kauf einer Playstation 5 weitestgehend Glückssache. Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für Lieferengpässe rund um Chips und andere Bauteile sowie Verzögerungen bei der Auslieferung der Konsolen. Das hielt Sony allerdings nicht davon ab, im Sommer den Preis der beiden PS5-Modelle um satte 50 Euro zu erhöhen – angeblich aufgrund steigender Inflation und wirtschaftlicher Lage. Wer tatsächlich eine Konsole haben will, zahlt auf Plattformen wie eBay meist noch deutlich mehr. Ob und wann sich an der miesen Versorgungslage etwas ändert, steht in den Sternen. Konkrete Sony-Aussagen zu dem Thema sind ebenso selten wie PS5-Konsolen. Bis auf Weiteres muss man also entweder Glück haben oder einen satten Aufpreis zahlen, um eine PS5 sein Eigen nennen zu dürfen.