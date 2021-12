Kaum zu glauben, aber wahr: Die PlayStation 5 ist bereits ein Jahr alt! Zwölf Monate voller verzweifelter Jagden nach einem Exemplar, haptischem Feedback und natürlich Videospielen. Dem Anlass entsprechend blicken wir zurück auf die zehn besten Spiele des ersten PS5-Jahres. Dabei konzentrieren wir uns auf exklusive Titel und solche, die spürbar für die Next Generation optimiert wurden.

Platz 10: Spider-Man: Miles Morales

Mit Spider-Man: Miles Morales erlebt ihr ein Spin-off, das in Sachen Spielablauf und Aufbau genau in die Fußstapfen des Vorgängers Spider-Man von 2018 tritt. Somit erwarten euch erneut ein offenes New York, viele Missionen, rasante Kämpfe und unbeschwertes Netzschwingen. Dennoch ist das Spiel keine bloße Kopie, sondern setzt eigene Akzente. Zum einen ermöglichen Miles’ einzigartige Elektrokräfte neue Angriffe und Aktionen. Zum anderen verleihen sein Charakter und die Themen Familie und Freundschaft der Story eine sympathische Eigenständigkeit. Technisch präsentiert sich der Titel auf der PlayStation 5 in Top-Form: Konstante 60 Bilder pro Sekunde, Raytracing und eine gestochen scharfe 4K-Auflösung machen das Schwingen und Prügeln im Big Apple zum reinen Vergnügen.