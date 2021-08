Auch 2021 wirkt sich die Corona-Pandemie noch auf die Spielewelt aus. Das Ergebnis: Jede Menge Spiele, auf die wir uns schon gefreut hatten, verschieben sich ins nächste Jahr. Auf diese 10 großen Titel müssen wir leider noch ein wenig länger warten.

Platz 10: Horizon: Forbidden West

Gerade PS5-Besitzer bekommen die vielen Verschiebungen zu spüren. Wer das Glück hat, eine der wenigen verfügbaren Konsolen zu ergattern, fragt sich als Nächstes, was er oder sie überhaupt darauf zocken soll. Horizon: Forbidden West war einer der meisterwarteten PlayStation-Exklusivtitel, die für 2021 erwartet wurden. Dass Sony sich lange nicht auf einen konkreten Termin festlegen wollte, nährte bereits das ganze Jahr über die Befürchtung, dass die Fortsetzung von Aloys Abenteuer nicht mehr wie ursprünglich angepeilt in diesem Jahr erscheinen würde. Dass Forbidden West 2022 kommen wird, ist zwar noch nicht hochoffiziell. Wir gehen aber fest von der Verkündung auf einer State of Play im September aus.