Top 20: Unsere Most Wanted 2023

Was lange währt, wird endlich gut? Auch 2022 litt unter zahlreichen Spiele-Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Die Verspätungen von gestern sollen aber unsere Hoffnungsträger für morgen werden. Das Jahr 2023 hat also zahlreiche Spiele-Highlights in petto. Auf diese Titel freuen wir uns besonders!

Platz 20: Dead Island 2

Wir können und wollen uns nicht daran erinnern, wie oft Dead Island 2 bereits verschoben wurde oder das Entwicklerstudio wechselte. Im Jahr 2023 wagt die Zombie-Schlachtplatte einen neuen Release-Anlauf: Am 28. April soll es endlich nach Los Angeles gehen, mitten hinein ins Untoten-Paradies. Mit massenhaft Hieb-, Stich- und Schusswaffen zerlegen wir die nach Hirnen gierende Meute. Nach unserem Gamescom-Anspiel von Dead Island 2 wissen wir außerdem, dass sich derber Humor und anspruchsvolle Kämpfe gegen skurrile Zombie-Kreationen unter der Sonne Kaliforniens die fauligen Hände reichen. Zudem sind die Macher der Dambuster Studios sichtlich bemüht, in Sachen Brutalität und Splatter neue Maßstäbe zu setzen und die Fehler ihres eher halbgaren Homefront: The Revolution zu vermeiden. Könnte es tatsächlich sein, dass Dead Island 2 nach seiner mehr als abenteuerlichen Entwicklungsgeschichte doch noch ein richtig gutes Zombiespiel abgibt? Wir wollen es unbedingt herausfinden!

Auferstanden von den Toten - Video-Preview zu Dead Island 2 Eine der größten Ankündigungen auf der diesjährigen gamescom war ganz klar Dead Island 2. Jahrelang in der Versenkung verschwunden, ist es jetzt wieder aufgetaucht und wir konnten es auch direkt anzocken.

Platz 19: Baldur’s Gate III

Müssen wir zur Rückkehr einer der wichtigsten RPG-Reihen aller Zeiten überhaupt noch etwas sagen? Die Larian Studios (Divinity: Original Sin) setzen die Handlung des zweiten Teils fort, wenn auch satte 100 Jahre später. Ihr stellt euch darin den Gedankenschindern und setzt alles daran, einen Parasiten loszuwerden, den sie euch einpflanzten. Viel Mühe investieren die Entwickler allerdings in eine zeitgemäße Umsetzung, die dem Pen-and-Paper-Kern dennoch treu bleibt. Noch immer gehören passende Ausstattung und intensive Vorbereitung zu den wichtigsten Voraussetzungen fürs Überleben – sowie Würfelglück bei den Entscheidungen. Nach langer Early-Access-Phase soll Baldur’s Gate III im August 2023 richtig durchstarten. Das wird ein Oldschool-Fest!

Ein Traum für alle Rollenspiel-Fans - Alle Infos zu Baldur's Gate III Wir konnten uns bereits eine ausführliche Präsentation von Baldur's Gate III ansehen und dabei mit den Entwicklern sprechen. Wir haben alle neuen Infos für euch in diesem Video zusammengefasst.

Platz 18: Atlas Fallen

Nachdem sich der Frankfurter Entwickler Deck13 mit den beiden Teilen von The Surge einen passablen Ruf im Souls-like-Genre erarbeitete, nutzen sie diese Erfahrung für einen frechen Action-Mix aus Open-World-Erfahrung, klassischem Action-Rollenspiel und fetten Viechern à la Monster Hunter. Zwei Helden stehen im Mittelpunkt, die Magie und Waffen aus Sand nutzen. Größte Inspirationsquelle waren laut den Entwicklern God of War und die Horizon-Reihe. Weitere Infos sind bisher rar gesät, aber der Artstyle mit seinem Mix aus Dune und Destiny weiß schon mal zu gefallen.