Videospiele sollen uns zusammenführen. Klassische Partyhits wie Mario Kart sind prädestiniert, uns ein spaßiges Wochenende mit Freunden zu bescheren. Zumindest war das mal der Gedanke dahinter. Heute wissen wir: der gemeinsame Videospielabend kann auch ganz anders ausgehen. Bei diesen 10 Titeln ist die Wut auf unsere Mitspieler unser ständiger Begleiter und bringt die Freundschaft gehörig ins Wanken.

Platz 10: Among Us

Eine der goldenen Regeln der Freundschaft wird in Among Us mit Füßen getreten: Freunde lügen sich nicht an. Dieses eherne Prinzip erhebt der erfolgreiche Indie-Titel zu seinem Kern. Wer als Imposter überleben und gewinnen will, muss die Schuld für Sabotageaktionen auf seine Freunde schieben und ihnen die Luft zum Atmen abdrehen. Wir wissen nicht, was schlimmer ist: Aufgrund falscher Beschuldigungen durch die eigenen Freunde aus der Luftschleuse geschmissen zu werden oder direkt das Messer in den Rücken zu bekommen, während wir unsere Aufgaben fürs Team erledigen. Auf jeden Fall sorgt beides für einen massiven Vertrauensbruch.