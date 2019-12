Wer Rollenspiele mag, der setzt in der Regel großen Wert auf eine faszinierende Spielwelt, eine umfangreiche Charakterentwicklung und eine fesselnde Story. Die gab es in diesem Jahr zuhauf: Als humoristische Space-Opera in The Outer Worlds, hintergründiges Fantasy-Epos in Greedfall, quietschfideles Bällebad in Kingdom Hearts III oder raffiniert erzählte Indie-Überraschung Disco Elysium. Die Rollenspiele im Jahre 2019 waren facettenreich wie schon lange nicht mehr. Und dann gab es da ja auch noch das neue Pokémon ...

Platz 10: Pokémon Schwert / Schild

Es mag Fans geben, die mit Schwert und Schild den Untergang des Pokémon-Universums heraufbeschworen haben, schließlich fehlen etwa eintausend Features und mindestens ebenso viele Pokémon. Wenn man Schwert / Schild jedoch eine Chance gibt, dann bekommt man ein entschlacktes, aber durchaus gelungenes Pokémon-Abenteuer aufgetischt, das eine Menge Spaß macht.