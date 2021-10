Ey, heute geh ich Fitness! Diesen und ähnlich qualifizierte Sätze haben die folgenden zehn Pixelpumper vielleicht ein bisschen zu häufig verwendet. Egal, muss ballern! Kleiner Disclaimer: Mutanten und Monster dürfen diesmal nicht mitspielen, die haben alle zu viel Leg-Day gemacht.

Platz 10: Chris Redfield (Resident Evil 5)

Chris Redfield hat keine Arme. Er hat abartige Monster-Stahl-Muskelklumpen, geschmiedet aus den dicksten Fleischbrocken, die Capcom zur Verfügung standen. Ganz zufällig sind die stählernen Auswüchse aus seiner Schulter immer genau dann zum Bersten angespannt, wenn die Kamera sich in seine Richtung bewegt. Regel Nummer Eins in der Welt von Resident Evil 5 lautet also: Ist Gefahr im Verzug, dann sind Chris Redfields Arme definitiv nicht weit weg. Seine Beine zum Glück schon, denn da hat der Oberarmprotz leider ein bisschen gepennt. Hey Chris, nur Arme sieht doof aus, geh mal Beinpresse, du spaghettibeiniger Unterbodenlauch!