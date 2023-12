2023 kamen so viele Spiele raus wie nie zuvor. Doch viele Spiele bedeutet eben auch: viel Murks. Und daran mangelte es dieses Jahr wahrlich nicht. Unfertig auf den Markt geschleuderte Schnellschüsse scheinen mittlerweile fast schon die Regel denn die Ausnahme zu sein, aber bei diesen 10 Kandidaten stimmte hinten und vorne rein gar nichts. Besonders auffällig und traurig: Selbst renommierte Entwickler, denen man in der Vergangenheit eigentlich blind vertrauen konnte, lieferten dieses Jahr reihenweise Totalaussetzer ab – und mussten dafür teils harte Konsequenzen in Kauf nehmen.

Platz 10: Redfall

Damit hätten wir wahrlich nicht gerechnet. Vor ziemlich genau einem Jahr wählten wir Redfall zu einem unser meist erwarteten Spiele 2023. Was sollte auch schon groß schiefgehen? Entwickler Arkane hatte zuvor mit Spielen wie Dishonored, Prey und Deathloop bewiesen, dass sie intelligente Shooter-Action unvergleichlich gut draufhaben. Dann noch dieses coole Vampir-Setting, ein optionaler Koop-Modus, und selbst nach zweistündigem Anspielen zwei Monate vor Release waren wir uns sicher: Das wird schon ganz geil!

Nun ... nicht. Nicht nur, dass die Bestandteile dieser Mischung aus storygetriebener Stealth-Action, Open-World-Game und Koop-Ballerei einfach nicht richtig zusammenpassen wollten, sie waren allesamt auch unausgegoren, halbherzig und lieblos ausgearbeitet. Redfall wirkt, als habe jeder der Beteiligten eine andere Vorstellung davon gehabt, wohin sich das Spiel entwickeln soll, und so lange in die eigene Richtung gezerrt, bis es in Fetzen riss.